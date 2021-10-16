Стали известны новые детали общения Путина с американской журналисткой

Появились подробности общения российского президента Владимира Путина с ведущей американского канала CNBC Хедли Гэмбл, которая работала модератором во время «Российской энергетической недели». Как стало известно прессе, российский лидер и журналистка успели перекинуться парой слов за кулисами форума. Фрагмент этой беседы показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Рада вас видеть! Отлично выглядите, — сделала комплимент Путину Гэмбл.

После этого она поинтересовалась, как себя чувствует российский президент и не холодно ли ему. Сама она призналась, что в Москве ей неуютно из-за холода. Путин ответил на то шуткой.

Те сибиряки — это не те, кто не боится морозов, а те, кто тепло одевается, — заявил глава государства.

Ранее в ходе своего выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» Путин назвал Гэмбл «красивой женщиной, которая слышит одно, а говорит совсем другое».

Всё дело в том, что американская журналистка продолжала задавать один и тот же вопрос про поставки российского газа в Европу. Несмотря на исчерпывающий ответ российского лидера, Гэмбл назвала действия России шантажом.