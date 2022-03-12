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В США заявили, что американские солдаты не участвуют в боях на Украине

Салливан: солдаты США не участвуют в боях на Украине и не будут отправлены туда
16:46, 13 марта 2022
В США заявили, что американские солдаты не участвуют в боях на Украине Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Военные США не участвуют в боях на Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заверил, что солдаты Соединённых Штатов не будут отправлены на украинскую территорию. При этом политик подчеркнул, что США будут защищать «каждый дюйм территории НАТО», сообщает РИА Новости.

Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, — сказал Салливан.

2 марта в ежегодном обращении к конгрессу президент США Джо Байден заявил, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. Американский лидер пояснил, что Запад продолжит своё давление на Москву путём санкций. По его словам, российский президент Владимир Путин «изолирован как никогда раньше».

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена, НАТО и страны Запада в эскалации напряжённости на Украине. По его мнению, они ошиблись в определении главной угрозы международной безопасности и поставили мир в зависимость от российской нефти.

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