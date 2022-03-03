Байден: военные США не примут участие в конфликте с Россией на Украине

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Пресс-служба американского производителя авиационной техники Boeing заявила, что компания приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Представители корпорации также отметили, что внимательно следят за обстановкой на Украине и безопасностью своих сотрудников в регионе. В настоящее время основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт, сообщает Reuters.

Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний, — сказано в пресс-релизе. Меры стали дополнением к тем мерам, о которых уже сообщали в компании. Речь идёт о временной...