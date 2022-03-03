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Байден: военные США не примут участие в конфликте с Россией на Украине

05:36, 02 марта 2022
Байден: военные США не примут участие в конфликте с Россией на Украине Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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В своём ежегодном обращении к конгрессу президент США Джо Байден заявил, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. Хозяин Белого дома рассказал, что Запад продолжит своё давление на Москву путём санкций. По его словам, российский президент Путин «изолирован как никогда раньше». Прямую трансляцию выступления президента США ведёт официальный Youtube-канал государственного департамента.

Американские войска не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине, — заявил Байден.

Он также выразил своё восхищение действиями рядовых украинцев, которые якобы противостоят российским войскам.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву. По словам президента Украины, Россия должна «дать хотя бы намёк» на полное прекращение огня. Невозможно сесть за стол переговоров, когда летают самолёты и идёт бомбардировка, добавил Зеленский.

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