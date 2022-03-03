Трамп назвал Байдена и НАТО виновными в эскалации на Украине

Президент США Джо Байден, НАТО и страны Запада виновны в эскалации напряжённости на Украине. Они ошиблись в определении главной угрозы международной безопасности и поставили мир в зависимость от российской нефти, приводит ТАСС слова бывшего американского лидера Дональда Трампа.

На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться, — заявил он.

По словам Трампа, вместо того чтобы проявить «жёсткость и силу», они назвали главной угрозой международной безопасности глобальное потепление, которое сам экс-президент считает уткой. Байден, НАТО и Запад лишили Соединённые Штаты Америки энергонезависимости, а затем поставили США, Европу, а также весь остальной мир в зависимость от российской нефти. Кроме того, они позволили Москве добиться всего желаемого в ситуации с Украиной.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин проявил себя как умный лидер, а руководство Белого дома действует глупо. Бывший глава Белого дома отметил, что лидер РФ решился на военную спецоперацию на Украине, оценив «жалкий уход» военных США из Афганистана. При этом Трамп назвал её «злодеянием, которое никогда не должно было произойти».