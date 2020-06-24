США вводят санкции против капитанов судов за поставки топлива в Венесуэлу

Пять капитанов иранских танкеров, поставлявших топливо в Венесуэлу попали под санкции США.
Об этом
Активы этих капитанов будут заблокированы. Им будет запрещена деятельность в водах США, — цитирует его агентство
Отмечается, что танкеры доставили в Венесуэлу более 1,5 млн баррелей топлива и нефтепродуктов из Ирана.
Ранее сообщалось, что иранская помощь Каракасу и без того приобрела систематический характер. Так, Иран ведёт поставку материалов, специалистов и оборудования для того, чтобы восстановить работу элементов крупного нефтеперерабатывающего комплекса на полуострове Парагуана в Венесуэле. Находящаяся под американскими санкциями иранская авиакомпания Mahan Air неоднократно была уличена в транзите из аэропорта Тегерана в аэропорт имени Хосефа Камехо, который обслуживает полуостров.
Ранее NEWS.ru писал, что иранские власти вызвали посла Швейцарии из-за поставок нефти в Венесуэлу. Тегеран отправил пять танкеров в республику, однако опасается перехвата судов властями Соединённых Штатов Америки. Дипломаты из европейской страны официально представляют интересы Белого дома в Иране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен