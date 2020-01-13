Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении Луиса Парры, объявившего себя главой Национального собрания Венесуэлы, и ряда других парламентариев южноамериканской республики.
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Как передавал NEWS.ru, 5 января провластный депутат Луис Парра объявил о занятии должности главы Национальной ассамблеи Венесуэлы и об отстранении с этого поста лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Вашингтон назвал заседание, на котором произошли эти события «фальшивым», а сторонники Гуайдо посчитали, что произошёл парламентский переворот. Лидер оппозиции позднее принёс присягу временного президента, которую принял первый вице-президент Национальной ассамблеи.
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