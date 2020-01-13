https://static.news.ru/photo/5c23faa2-3620-11ea-925b-fa163e074e61_660.jpg Луис Парра Фото: Boris Vergara/dpa/Global Look Pres

Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении Луиса Парры, объявившего себя главой Национального собрания Венесуэлы, и ряда других парламентариев южноамериканской республики.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минфина. Всего в списке оказалось 8 человек. Вашингтон обвинил их в том, что они «по указанию Николаса Мадуро подрывали демократический процесс» и предприняли «неудавшуюся попытку захватить власть в Национальной ассамблее».

Как передавал NEWS.ru, 5 января провластный депутат Луис Парра объявил о занятии должности главы Национальной ассамблеи Венесуэлы и об отстранении с этого поста лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Вашингтон назвал заседание, на котором произошли эти события «фальшивым», а сторонники Гуайдо посчитали, что произошёл парламентский переворот. Лидер оппозиции позднее принёс присягу временного президента, которую принял первый вице-президент Национальной ассамблеи.