В Госдепартаменте США заявили, что власти страны продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы несмотря на то, что его оппонент Луис Парра провозгласил себя главой парламента. Об этом сообщил у себя в Twitter и. о. помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак.