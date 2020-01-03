Фото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Госдепартаменте США заявили, что власти страны продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы несмотря на то, что его оппонент Луис Парра провозгласил себя главой парламента. Об этом сообщил у себя в Twitter и. о. помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак.

Хуан Гуайдо остаётся временным президентом Венесуэлы в соответствии с её конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи сегодня утром не было кворума. Не было голосования, — написано в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что Гуайдо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы.

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