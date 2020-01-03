https://static.news.ru/photo/3df65d8c-2ffd-11ea-bc7c-fa163e074e61_660.jpgФото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что власти страны продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы несмотря на то, что его оппонент Луис Парра провозгласил себя главой парламента. Об этом сообщил у себя в Twitter и. о. помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак.
Хуан Гуайдо остаётся временным президентом Венесуэлы в соответствии с её конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи сегодня утром не было кворума. Не было голосования, — написано в сообщении.
Acciones desesperadas del régimen de Maduro de evitar ilegalmente y a la fuerza que @JGuaido y la mayoría de diputados de la @AsambleaVE ingresaran al edificio, hacen que el "voto" de esta mañana, carezca de quórum y no cumpla los estándares constitucionales mínimos, es una farsa