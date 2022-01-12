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США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей

США ввели санкции против компании «Парсек» и гражданина РФ из-за связи с Северной Кореей
18:39, 12 января 2022
США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей Фото: pixabay.com
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Соединённые Штаты ввели санкции против российской компании «Парсек» и гражданина РФ, сообщило американское министерство финансов. В ведомстве отметили, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.

В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и гражданина России Романа Алара. Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.

Минфин США указывает, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.

В декабре 2017 года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР, запретив оказывать любую экономическую помощь стране. Поводом для ограничений стали продолжающиеся испытания ядерного оружия в КНДР.

Ранее власти Соединённых Штатов расширили санкции против КНДР, введя рестрикции в отношении двух компаний из Пхеньяна и Пекина — Korea Namgang Trading Corp и Beijing Sukbakso. Первая из них отвечала за экспорт рабочих из Северной Кореи с целью получения дохода для северокорейского правительства или правящей партии. Beijing Sukbakso, в свою очередь, способствовала деятельности Namgang Trading Corporation. Об этом говорится в заявлении Минфина.

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