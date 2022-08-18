США удивились участию Китая в военных учениях России «Восток-2022» WSJ: США застал врасплох новый военный союз РФ и Китая

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Руководство США удивилось решению Китая принять участие в российских учениях на Дальнем Востоке под названием «Восток-2022», заявили аналитики издания The Wall Street Journal. По информации журналистов, в Белом доме не ожидали какого-либо масштабного военного сотрудничества Пекина и Москвы. Автор статьи отмечает, что Россия и Китая связаны общими интересами в рамках сдерживания глобального господства США.

Китай и Россия не являются формальными союзниками по договору, но в первую очередь они связаны общими интересами, в том числе желанием сдержать глобальное господство США, — сказано в публикации.

Власти КНР сохраняют нейтралитет по ситуации на Украине, за что США неоднократно подвергали критике подобного отношения к происходящему.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России». По словам дипломата, большинство представляет международное сообщество. В Китае также заявили, что в мире всё чаще отказываются от американской валюты из-за действий США в отношении российских активов. В Германии неоднократно выступали за запуск газопровода «Северный поток — 2», чтобы смягчить удар по ведущей экономике Европы. Эксперты отмечают, что снижение темпов роста экономики ФРГ неизбежно приведёт к аналогичным последствиям по всему Евросоюзу.