США стали активнее шпионить через персональные устройства Замглавы МИД РФ: США наращивают возможности для шпионажа через персональные устройства

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США продолжают наращивать возможности для шпионажа через персональные устройства связи. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов. По его словам, американские спецслужбы были уличены в распространении шпионских программ для взлома.

Американцы продолжают наращивать возможности по глобальной слежке вопреки собственным лозунгам о защите прав человека. Спецслужбы США были уличены в использовании шпионских программ «Пегасус» и «Графит» для взлома персональных устройств связи, компьютеров по всему миру, — сказал замминистра.

Также, по словам Сыромолотова, на четвертой сессии специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии информационной преступности в Вене, которая завершилась 20 января, представители США и их союзников пытались саботировать переговорный процесс и избежать дальнейших обязательств по предоставлению электронных доказательств преступлений.

Ранее сообщалось, что двое шведских подданных Пейман Киа и Паям Киа, братья 42 и 35 лет, приговорены к тюремному заключению по обвинению в шпионаже в пользу России. Старший брат приговорен к пожизненному сроку, младший — к девяти годам и 10 месяцам заключения.

Также сообщалось, что бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит признался в шпионаже на Россию. В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли он признал свою вину в нарушении закона о государственной тайне. По данным СМИ, 58-летний подсудимый передал секретные сведения российскому военному атташе.