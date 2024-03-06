ВС США сбили две крылатые ракеты хуситов в Красном море

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Военнослужащие армии США перехватили две противокорабельные крылатые ракеты йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» в Красном море, сообщает в соцсети Twitter (X) Центральное командование США (CENTCOM). Там отметили, что снаряды сбили в целях самообороны, поскольку они представляли прямую угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе.

Как уточняет командование США, это произошло 4 марта в 20:00 (совпадает с мск). Также в промежутке с 15:50 по 16:15 последователи «Ансар Аллах» запустили две крылатые ракеты по контейнеровозу под флагом Либерии, в результате чего одно из суден получило повреждения. Находившиеся там люди при этом не пострадали. Судно помощи не запросило и продолжило следовать назначенным курсом, подчеркивает CENTCOM.

В феврале йеменское движение заявило о ракетном ударе по американскому танкеру Torm Thor в Аденском заливе. В Пентагоне в свою очередь сообщали, что ракету, выпущенную по танкеру с территории Йемена, уничтожил эсминец USS Mason.

В начале марта стало известно, что сухогруз Rubymar, затонувший в Красном море после атаки хуситов, перевозил более 21 тысячи тонн удобрений, которые могут нанести вред окружающей среде. В Пентагоне уточнили, что в химический состав удобрений входит фосфат и сульфат аммония.