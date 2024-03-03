Удобрения на борту затонувшего в Красном море сухогруза опасны для природы CENTCOM: затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тысячу тонн удобрений

Фото: Wang Shang/XinHua/Global Look Press

Сухогруз Rubymar

Сухогруз Rubymar, затонувший в Красном море после атаки хуситов, перевозил более 21 тысячи тонн удобрений, которые могут нанести вред окружающей среде, сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM). В Пентагоне уточнили, что в химический состав удобрений входит фосфат и сульфат аммония.

Порядка 21 тысячи тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, которые перевозило судно, представляют риск для окружающей среды в Красном море, — заявили в CENTCOM.

Британский сухогруз, который ходил под флагом Белиза, затонул 2 марта после того, как в середине февраля был атакован йеменскими хуситами, выпустившими по судну противокорабельную баллистическую ракету, уточнили в Пентагоне.

После обстрела 18 февраля судно так и не было отбуксировано из-за опасности новых атак со стороны хуситов. Сухогруз начал медленно тонуть, на месте катастрофы образовалось нефтяное пятно, растянувшееся почти на 30 километров.

Изначально предполагалось, что Rubymar перевозил более 41 тонн удобрений.

25 февраля йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило о ракетном ударе по американскому танкеру Torm Thor в Аденском заливе. В Пентагоне в свою очередь сообщали, что ракету, выпущенную по танкеру с территории Йемена, уничтожил эсминец USS Mason.