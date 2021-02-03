США разместили киберподразделения в Черногории и Украине

https://static.news.ru/photo/25dfe9a0-66c7-11eb-97d4-96000091f725_660.jpg Фото: cybercom.mil

США начали размещать свои киберподразделения по всему миру. Они уже появились в Черногории, Северной Македонии и на Украине. Об этом рассказал замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов

Под предлогом защиты выборов инфраструктурами союзников в настоящее время по всему миру разворачиваются американские киберподразделения, — сказал Мурашов.

Он также отметил, что формулировка американских властей весьма специфична. Не исключено, что в ближайшее время США установят свои киберподразделения и в других странах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВВС США намерены передислоцировать более 200 военнослужащих с авиабазы в Техасе на аэродром Орланд в Норвегию, куда в скором времени будут переброшены стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для выполнения заданий.

Американские ВВС обнародовали в июне прошлого года новую стратегию обороны Арктики, в которой акцент был сделан на усилении присутствия в регионе и «противодействие угрозам со стороны России и Китая». Аэродром Орланд, куда будут доставлены бомбардировщики, расположен в 480 км от Северного полярного круга.