США пригрозили Китаю санкциями в случае попыток «решить» проблему Тайваня

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы ввести санкции против Пекина в случае попыток решения тайваньской проблемы силовыми методами. По её словам, которые приводит «Интерфакс», об этом свидетельствуют санкции против России из-за её действий на Украине.

Мы вызвали [в России] серьёзные последствия. И я думаю, что не надо сомневаться в нашей способности и решимости делать то же самое в других ситуациях, — сказала Йеллен.

Ранее стало известно, что Китай готов оказать помощь Украине, но только в случае получения свободы действий в отношении Тайваня. Об этом сообщает издание TFI Global со ссылкой на разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, который прошёл 18 марта. Отмечается, что американский лидер предложил смягчить отношение к Китаю при условии, что местные власти объединятся с Вашингтоном против Москвы. В то же время Байден заявил, что не собирается менять политику в отношении Тайваня и будет против «любых односторонних изменений статус-кво».

До этого китаист и доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ Михаил Карпов предположил, что Китай пока не планирует нападать на Тайвань, хотя тщательно следит за развитием ситуации в Европе. По его словам, в нынешних условиях кризиса безопасности в европейской части континента и новой вспышки инфекции COVID-19 вторжение в Тайвань не входит в сферу ближайших интересов председателя КНР.