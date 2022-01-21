США предоставят ответ по вопросам безопасности на следующей неделе

Генеральный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон планирует на следующей недели предоставить Москве письменный ответ по предложенным Россией гарантиям безопасности, передаёт слова госсекретаря РИА Новости.

США представят в письменном виде свои озабоченности по вопросам безопасности на следующей неделе, — сказал Блинкен.

Госсекретарь США на пресс-конференции по итогам диалога с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым также заявил, что прошедшая встреча была «не переговорами, а откровенным обменом идеями». По его словам, Соединенные Штаты и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности. Блинкен пообещал Лаврову представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме.

Блинкен подчеркнул, что все стороны привержены дипломатии и диалогу для разрешения разногласий. Госсекретарь США добавил, что Вашингтон представил Москве ряд идей по безопасности. Он подчеркнул, что американская сторона настаивает на принципе взаимности.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве 21 января и продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате. Основной темой консультаций стали росcийские предложения по гарантиям безопасности.

По итогам переговоров Лавров назвал консультации «полезными и откровенными», но подчеркнул, что данная встреча была промежуточной.