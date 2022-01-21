США поставят Украине российские Ми-17

В Белом доме подтвердили планы по поставке на Украину российских вертолётов Ми-17, которые были вывезены из Афганистана, заявила пресс-секретарь администрации Джен Псаки. Таким образом подтвердилась информация о том, что военная техника, которая закупалась для нужд армии Афганистана и проходила модернизацию на Украине, останется в стране. Прямая трансляция пресс-брифинга велась на официальном канале Белого дома в YouTube.

Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолёты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент США Джо Байден занимает выжидательную позицию, — рассказала Псаки.

Известно, что речь идёт о пяти вертолётах Ми-17 российского производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять инструкцию о том, как себя вести в случае начала войны. В Сети сообщают, что брошюра «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны» на 14 страницах активно рассылается киевским предприятиям.

Людей призывают заранее оборудовать своё жильё на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких. Для этого рекомендуется найти ближайшие укрытия, запастись водой и продуктами, проверить наличие аптечек и купить лекарства на длительный период времени. Украинцам также советуют позаботиться об исправности личного транспортного средства в случае эвакуации.