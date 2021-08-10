США попытаются остановить наступление талибов в Афганистане

США направили в столицу Катара Доху спецпредставителя по Афганистану Залмая Халилзада. Эмиссар должен принять участие в переговорах по ситуации в Афганистане и настаивать на том, чтобы радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) остановило своё наступление. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщает ТАСС.

Халилзаду предстоит «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».

В ходе нескольких запланированных раундов встреч в течение трёх дней представители стран, расположенных в регионе и за его пределами, а также международных организаций намерены настаивать на снижении уровня насилия и прекращении огня, а также на обязательстве не признавать правительство, которое будет навязано силой, — пояснил Прайс.

Он добавил, что Халилзад будет настаивать на том, чтобы талибы вели переговоры о политическом урегулировании, «которое является единственным путём к стабильности и развитию Афганистана».

В Дохе с сентября 2020 года ведутся переговоры афганских властей и талибов о восстановлении мира в стране.

Ранее стало известно, что талибы в Афганистане обрели «второе дыхание»: третий день подряд их силы занимают один региональный центр за другим (в субботу Шиберган, в воскресенье Сари-Пул, в понедельник — Кундуз). После того как летом 2021 года военнослужащие США начали покидать страну, движение афганских традиционалистов в их «завоевательно-освободительном» порыве никто более серьёзно не ограничивает.