США получили от России тайный сигнал по Украине Bloomberg: США получили от России сигнал о готовности к переговорам с Украиной

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Москва готова начать диалог по будущему Киева, в том числе по переговорам о мерах безопасности Украины, передает агентство Bloomberg. По его данным, соответствующее предложение Россия передала США по неофициальным каналам.

По словам двух человек, близких к Кремлю, он [президент РФ Владимир Путин] прощупал США по косвенным каналам, чтобы дать понять, что он открыт для обсуждения, в том числе, возможно, будущих мер безопасности для Украины, — пишет агентство.

В публикации говорится, что российский лидер якобы «может быть готов» отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже, возможно, согласиться на ее присоединение к НАТО. Bloomberg утверждает, что взамен этого Москва потребует от Киева окончательного признания утраченных территорий, в том числе Донбасса и Крыма.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была, есть и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Москва настроена продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей. Однако, подчеркнул Песков, Москва предпочла бы достичь поставленных целей дипломатическим путем.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что действующая администрация США не заинтересована в выстраивании диалога с Россией. По его словам, Вашингтон обращается к Москве лишь в качестве исключения, когда необходимо решить вопросы, связанные с функционированием посольств или обменом заключенными. В обсуждении политических вопросов же Белый дом не заинтересован, уверен министр.