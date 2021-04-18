США окажут помощь задержанному по делу о подготовке мятежа в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/382ea5aa-a057-11eb-8076-96000091f725_660.jpg Здание Государственного департамента США Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вашингтон готов оказать консульскую помощь американскому гражданину, задержанному по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. Об этом журналистам заявил представитель Госдепартамента США.

Мы видели сообщения, что гражданин США задержан в Минске. Всегда, когда гражданина США задерживают за рубежом, мы готовы оказать все необходимые консульские услуги, — цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что американские власти всегда призывают страны «вежливо обращаться» с лицами, имеющими двойное гражданство США, даже если у них нет такого обязательства в рамках Венской конвенции.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение лидера республики Александра Лукашенко. Злоумышленники планировали изменить конституционный строй страны, упразднить пост президента и возложить власть на Комитет нацпримирения.

По данным спецслужбы, деятельность мятежников финансировалась из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей, которые могли бы участвовать в реализации планов. В состав преступной группы входили белорусские и иностранные граждане.

Как сообщал NEWS.ru, в Госдепартаменте назвали «абсолютно ложными» заявления ФСБ России о причастности США к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко.