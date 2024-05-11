Соединенные Штаты допускают, что Израиль мог нарушить международные обязательства по защите мирного населения, пишет The New York Times со ссылкой на доклад Госдепа. По информации журналистов, речь идет о неправильном использовании Тель-Авивом оружия американского производства.
Учитывая значительную зависимость Израиля от произведенной в США оборонной продукции, есть основания полагать, что оборонные статьи использовались <...> в случаях, несовместимых с его обязательствами по международному гуманитарному праву, — говорится в статье.
В частности, Израиль мог проигнорировать практики смягчения ущерба гражданскому населению, отметили журналисты. Однако в отчете не было обнародовано достаточно конкретных выводов для наказания еврейского государства, констатировали в издании.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что Израиль может победить ХАМАС в одиночку, однако это возможно только в том случае, если палестинское движение не заручится поддержкой со стороны. Так он прокомментировал слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху о способности Тель-Авива сражаться без помощи США.
До этого сообщалось, что Израиль «будет стоять в одиночку, если придется» и «сражаться ногтями» в конфликте с палестинским движением. Так Нетаньяху отреагировал на сценарий прекращения американской военной помощи.