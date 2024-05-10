Стало известно, хватит ли Израилю сил победить ХАМАС в одиночку Политолог Перенджиев: Израиль победит ХАМАС, если палестинцам никто не поможет

Фото: Li Rui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Израиль может победить ХАМАС в одиночку, однако это возможно только в том случае, если палестинское движение не заручится поддержкой со стороны, заявил в разговоре с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху о способности Тель-Авива сражаться без помощи США.

Израиль может победить ХАМАС в одиночку, если ХАМАС не будет пользоваться поддержкой со стороны. Предположу, что ХАМАС помогут даже США, но посредством негосударственных структур, помогут палестинцам деньгами и закупками оружия. ХАМАС в любом случае без поддержки со стороны не останется, — заявил Перенджиев.

Он отметил, что Израиль — сильное государство, но у кого-то может «появиться соблазн» поддержать ХАМАС, если Тель-Авив решит сражаться только своими силами. Это могут быть хуситы или «Хезболла», которые находятся под влиянием Ирана, не исключил эксперт. Также палестинской стороне могут помочь богатые арабы, предположил собеседник.

Хватит ли сил? Может случиться так, что на каком-то этапе Нетаньяху может показаться, что они почти победили, а потом получат удар такой силы, что боевые действия перекинутся вглубь Израиля, — сказал Перенджиев.

Эксперт добавил, что своими словами Нетаньяху бросает всем вызов. Однако это «вызов-раздражитель», чтобы в конфликте начали участвовать другие игроки на стороне ХАМАС. В таком случае все может пойти не по сценарию Израиля, заключил Перенджиев.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль «будет стоять в одиночку, если придется» и «сражаться ногтями». Такой сценарий возможен в случае прекращения американской военной помощи, о чем предупреждал президент США Джо Байден, отметил премьер.