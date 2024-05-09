Байден назвал условие прекращения поставок оружия Израилю Байден: Израиль не получит бомбы и артиллерию США, если войдет в Рафах

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Президент Джо Байден в интервью CNN впервые признал, что американское оружие используется для убийства мирных жителей сектора Газа и пообещал прекратить его поставки Израилю, если ЦАХАЛ вторгнется в Рафах. Он подчеркнул, что уже предупредил об этом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Американский лидер уточнил, что поставки оборонительных вооружений, в том числе для системы противовоздушной обороны «Железный купол», продолжатся. Байден добавил, что Израиль в Рафахе еще не пересек красные линии, даже если его действия вызвали напряженность в регионе.

Они не вошли в населенные пункты. Их действия ведутся на границе с Египтом, — отметил президент США.

Заявление американского президента о том, что он готов поставить американское вооружение в зависимости от действий ЦАХАЛ, представляет собой поворотный момент в семимесячном конфликте между Израилем и Палестиной, отметил телеканал. До сих пор президент сопротивлялся призывам ограничить поставки оружия Тель-Авиву и решительно поддерживал усилия Израиля по борьбе с ХАМАС.

Вторжение ЦАХАЛ в Рафах на юге сектора Газа приведет к катастрофическим последствиям, заявила на днях гуманитарная организация «Врачи без границ» (Medecins sans frontieres, MSF). MSF подчеркнула, что готовится эвакуировать население и уже начала выписывать пациентов, способных ходить, чтобы освободить места в больнице. В организации объяснили, что действия Израиля только усугубят ущерб, уже нанесенный системе здравоохранения в Газе. Также в MSF выразили уверенность, что полевые госпитали, которые можно было бы развернуть на территории анклава, не смогут справиться с наплывом раненых после действий ЦАХАЛ.