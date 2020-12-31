США нанесли удар по крупнейшим мобильным операторам Китая

https://static.news.ru/photo/44ee73fa-4d10-11eb-aa20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Xi/Global Look Press

После запрета властей Соединённых Штатов вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, Нью-Йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР.

Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвертый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd. В сообщении биржи сказано, что мобильные операторы не удовлетворяют условиям листинга.

Решение вступит в силу 11 января. Отмечается, что решение пока выглядит символическим, потому что присутствие китайских операторов в США минимально, а акции всех трёх обращаются на бирже в Гонконге. Однако за этим могут последовать более жёсткие санкции, сообщает Reuters.

Дело в том, что первым обвинение в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации получил телекоммуникационный гигант Huawei. После скандала с ним Соединённые Штаты начали составлять список компаний, которые занимаются аналогичными действиями.

Для Huawei дело закончилось запретом на технологии и поставки процессоров для оборудования. Сейчас компания ищет способ справиться с проблемами и переориентироваться на внутренний рынок, чтобы развивать системы связи 5G. Все три мобильных оператора также активно участвуют в развитии сетей 5G.

Ранее власти США внесли в чёрный список Минобороны страны (Пентагон) четыре предприятия из Китая. В частности, в перечень включили нефтегазовую корпорацию и производителя микрочипов. Белый дом подозревает компанию в связях с военными КНР. Кроме того, «под прицел» Вашингтона попали инжиниринговая и консалтинговая организации, говорится на официальном сайте Минобороны США.

Внесение компаний в чёрный список позволяет главе США вводить санкции на их любую коммерческую деятельность, писал NEWS.ru.