В США допустили ввод войск на Украину: новости СВО на утро 6 сентября

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация президента Джо Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести американские войска на Украину и начать войну против России. При этом она выразила большую обеспокоенность возможностью начала третьей мировой войны.

Вечером 5 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. В ведомстве заявили, что ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Еще один украинский БПЛА силы ПВО сбили в небе над Брянской областью около 23:00 мск.

Российские военнослужащие не позволили разведгруппе ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Силы противника были накрыты огнем артиллерии. Офицер также добавил, что расчет РСЗО «Смерч» ударил по скоплению украинских войск северо-западнее Времевки.

Военнослужащие, представляющие Центральный военный округ, за последние несколько месяцев сбили более 200 беспилотников ВСУ на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что российские военные применяют радиолокационное оборудование, способное находить и ликвидировать небольшие разведывательные и разведывательно-ударные дроны противника.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ погиб житель Куйбышевского района города. Еще трое получили различные ранения. Кроме того, был поврежден частный дом на улице Полухина. Глава города также добавил, что при обстреле Донецка пострадали здания двух детских садов.

В ночь на среду, 6 сентября, в Одесской области прогремела серия взрывов. Сначала они произошли в городе Рени, а позже в Килии, где находится речной порт и крупный судостроительный-судоремонтный завод. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позже сирены воздушной тревоги прозвучали на территории всей Украины, а в Киеве прогремели взрывы.

Фото: ГСЧС Украины

Сотрудники полиции обнаружили в лесу в Запорожской области деревянный ящик, в котором находились семь гранат, 13 противопехотных мин, а также два ручных гранатомета с зарядами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Схрон был обнаружен в районе населенного пункта Андреевка.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна уже ведет третью мировую войну, сейчас она вошла в активную фазу. По его словам, нынешний конфликт, исходя из геополитических обстоятельств современности, не станет последним в мире. Политик также призвал НАТО рассмотреть вопрос о приеме Украины в состав Альянса.

Он также сообщил, что без паритета в воздухе украинские войска оказываются в сложных условиях ведения боя. По его мнению, без поддержки авиации Киеву будет сложно одержать победу в конфликте.

Страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями, поэтому с ВС РФ их методы терпят крах, а украинские силы несут большие потери, заявил Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Офицер добавил, что учебники НАТО оказываются неэффективными, когда по противнику работает артиллерия и авиация, а обширные территории заминированы

Продолжающиеся неудачи на поле боя могут заставить ВСУ перейти в глухую оборону, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффре. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский как раз готовит население к такому развитию событий.

После уничтожения британского танка Challenger 2 в районе населенного пункта Работино страны НАТО могут пересмотреть позицию по поставке оружия Киеву, сообщил американский журнал Military Watch Magazine. Обозреватели назвали поражение западной боевой машины очередной победой РФ и тревожным сигналом для США, которые планировали отправить на Украину танки M1A1 Abrams.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что в настоящее время в мире нет оружия, которое могло бы радикально изменить ход конфликта на Украине. Тем не менее он призвал страны Запада не останавливаться и продолжать снабжать ВСУ различными видами вооружений.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Белый дом лжет, когда говорит о контроле финансирования и передачи вооружения для Украины. Политик выразил уверенность, что Вашингтон будет продолжать обманывать население, когда речь идет о спонсировании Киева.

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