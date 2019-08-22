Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в случае продления российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), в него должно быть включено новейшее российское оружие. Очевидно, он имел в виду анонсированные в 2018 году президентом России комплексы «Авангард» и «Кинжал», которые на данный момент опережают американские разработки. Эксперты считают, что Москва вряд ли пойдёт на этот шаг: новейшее оружие окружено атмосферой секретности, а условия договора предполагают обмен данными о вооружении.

С тех пор, как США и Россия вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа, СНВ-3 остаётся единственным российско-американским соглашением, сдерживающим гонку вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, и консультации о его продлении уже начались. Однако сигналы, поступающие из Вашингтона, свидетельствуют, что американская сторона намерена поставить перед Россией трудновыполнимые условия.

Россия расширяет свой стратегический ядерный арсенал, чтобы противостоять Соединённым Штатам, — заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News. — Идут разговоры о новом договоре по ограничению стратегических вооружений. Мы считаем, что, если договор СНВ-3 будет продлён, в него должно быть включено всё новое российское вооружение.

Марк Эспер Amber I. Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследователь Фонда Карнеги за международный мир Пранай Вадди считает , что под условия продлённого СНВ-3 могут попасть две российские разработки — стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и авиационный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой класса «воздух — поверхность» — на базе скоростного перехватчика МиГ-31. Их разработка и развёртывание могут закончиться до истечения срока договора, в то время как ракета с ядерным реактором «Буревестник» и подводный автономный ядерный носитель «Посейдон», скорее всего, не будут завершены до 2027 года.

Именно вопрос включения «Авангарда» и «Кинжала» в договор, по мнению эксперта, должен быть проработан на переговорах Вашингтона и Москвы. Важное преимущество СНВ-3 для США — это возможность получать данные о передовых российских разработках.

Через инструменты СНВ-3 правительство США получает уведомление каждый раз, когда оружие, подотчётное договору, производится, развёртывается, перемещается (включая информацию о месте и времени пребывания) и когда оно может быть испытано или применено, — подчёркивает Пранай Вадди. — Таким образом, американские инспекторы могут отслеживать жизненный цикл каждой единицы российских стратегических сил от производства до утилизации.

Министр обороны Марк Эспер не упомянул о включении в СНВ-3 новейшего американского вооружения, однако поделился, что, по его прогнозам, США получат гиперзвуковое оружие «в течение пары лет». По данным The National Interest, в Соединённых Штатах существуют как минимум девять подобных проектов. Один из них — комплекс наземного базирования LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), по оценкам издания, будет развёрнут к 2023 году.

Как из России, так и из США поступают противоречивые заявления по поводу перспектив продления договора, ограничивающего число развёрнутых ядерных боеголовок 1550 единицами с каждой стороны. Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в разговоре с News.ru усомнился в том, что США на самом деле хотят спасти договор. По его мнению, заявление главы Пентагона укладывается в переговорную стилистику Трампа: выдвинуть неприемлемые условия, а затем в обмен на уступки партнёров забрать свои предложения назад.