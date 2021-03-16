США анонсировали санкции против России из-за «вмешательства в выборы»

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США готовят новые санкции против России за попытки повлиять на исход американских выборов в 2020 году. Об этом говорится в докладе американского разведсообщества.

Ранее был опубликован доклад, в котором разведка США излагала версию вмешательства в американские выборы. В частности, по сообщению разведки, Россия активно поддерживала экс-президента США Дональда Трампа, а Иран, в свою очередь, использовал своё влияние против него.

После рассмотрения данных заключений и доклада <...> министр финансов в сотрудничестве с госсекретарём, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США, — отмечается в докладе.

Москва всегда отрицала вмешательство в американские выборы.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против украинских компаний и граждан. Причиной стало вмешательство в американские выборы.

Под ограничения попали депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский (он встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани), бывшие члены правительства страны Константин Кулик (бывший генпрокурор страны), Александр Онищенко (предприниматель, скрывается от украинских правоохранительных органов, которые обвиняют его в коррупции) и Андрей Телиженко (бывший дипломат). Кроме того, в список внесены медиаменеджер Пётр Журавель, журналист Дмитрий Ковальчук и экс-помощник внефракционного депутата Рады Андрея Деркача Антон Симоненко.