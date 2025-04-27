Среди погибших при наезде внедорожника в Канаде оказался ребенок Минимум восемь человек погибли при наезде внедорожника в Канаде

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По меньшей мере восемь человек, включая ребенка, погибли в результате наезда машины на толпу в канадском Ванкувере, сообщает местная полиция на своей странице в X. Еще минимум шестеро получили травмы различной тяжести.

Премьер-министр Марк Карни в своем аккаунте в X заявил, что он опустошен случившемся на фестивале. Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых, а также филиппино-канадской общине.

Мы все скорбим вместе с вами. Мы внимательно следим за ситуацией и благодарны нашим спасателям за их быстрые действия, — подчеркнул он.

Инцидент произошел 27 апреля недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил праздник филиппинской общины в честь Дня Лапу-Лапу. Несколько человек погибли.

На кадрах с места происшествия видны разбросанные по всей дороге обломки авто, а также лежащие на земле пострадавшие. Раненым людям пытаются оказать помощь очевидцы. Предположительно, виновник аварии был на черном внедорожнике. На ролике видно, что автомобиль разбит, у него серьезно смят капот. Злоумышленника уже задержали.

В марте в немецком Мангейме задержали наехавшего на людей водителя автомобиля. В результате происшествия, предварительно, погибли два человека, еще 25 пострадали. Машина врезалась в людей в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof.