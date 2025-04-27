Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале и убил несколько человек Несколько человек погибли после наезда авто на участников фестиваля в Ванкувере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько человек погибли после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в канадском Ванкувере, сообщает местная полиция на своей странице в соцсети X. Злоумышленник был оперативно задержан.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил праздник филиппинской общины в честь Дня Лапу-Лапу. Известно, что в результате случившегося также есть пострадавшие люди.

Как пишет Richmond News, на кадрах с места происшествия видны обломки, разбросанные по длинному участку дороги, а также по меньшей мере семь человек, неподвижно лежащих на земле. Предположительно, виновник аварии был на черном внедорожнике.

В марте в немецком Мангейме задержали наехавшего на людей водителя автомобиля. В результате происшествия, предварительно, погибли два человека, еще 25 пострадали. Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Машина врезалась в людей в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof.

Ранее в Мюнхене мужчина наехал на демонстрантов, пострадали минимум 15 человек. В МВД Баварии сообщили, что он оказался уроженцем Афганистана, просившим убежища. Мужчина не раз привлекал внимание правоохранителей из-за запрещенных веществ и магазинных краж.