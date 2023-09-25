«Сражение за Африку»: Баранец рассказал, кто сменит войска Франции в Нигере Баранец не исключил появление российских войск в Нигере вместо французских

Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учитывая отношения между Нигером и Россией, нельзя исключать появление российских войск в этой стране, сообщил NEWS.ru военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. По его мнению, начинается эпоха большого сражения за Африку, в котором участвуют очень крупные мировые игроки — Китай, Россия и США. Баранец отметил, что Франция теряет свои позиции на африканском континенте, но все еще пытается зацепиться за территории, которыми когда-то владела.

Я думаю, учитывая те отношения, которые на данный момент складываются между Нигером и Россией, такой вариант [появления российских войск в Нигере] исключать нельзя. Начинается эпоха большого сражения за Африку. По сути, идет интересная тенденция перекраивания очагов влияния больших развитых стран на Африку. На наших глазах рождается новая Африка со своими центрами влияния. Африка сбрасывает французские оковы, а в это время реактивными темпами континент осваивает Китай. Ну и мы, где можем, тоже пытаемся примоститься, — сказал Баранец.

Он напомнил, что немалые контингенты российских военных специалистов давно и зачастую успешно работают в Африке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска страны будут выведены из Нигера до конца года. Кроме того, он решил отозвать посла из страны, также из Нигера будут эвакуированы все другие дипломаты.