Макрон: Франция отзывает своего посла и всех дипломатов из Нигера

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью каналу TV1, что Франция прекратит военное сотрудничество с Нигером после государственного переворота, произошедшего этим летом. Он решил отозвать посла из страны, также из Нигера будут эвакуированы все другие дипломаты.

Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернется во Францию, — сказал Макрон.

Ранее 24 сентября Нигер ввел запрет на использование воздушного пространства французскими самолетами. Прежде этот запрет касался любых самолетов, но затем ограничение сняли.

На сегодняшний день Нигер находится под контролем военных сил, которые в конце июля объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне страны ЭКОВАС стали обсуждать возможность военной интервенции в Нигер. Нигерские мятежники в ответ объявили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории силам обороны из Мали и Буркина-Фасо. Перед объявлением такого решения новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел союзных стран.