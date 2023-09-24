Французским самолетам запретили летать над Нигером Le Figaro: Нигер закрыл воздушное пространство для французской авиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пришедшие к власти в Нигере мятежники запретили французским самолетам летать в небе над республикой, сообщает Le Figaro, ссылаясь на данные Агентства по безопасности аэронавигации в Африке (ASECNA). Прежде этот запрет касался любых самолетов, но затем ограничение сняли.

Воздушное пространство Нигера открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе самолетов, принадлежащих флоту Air France, — сказано в публикации.

Сейчас Нигер находится под контролем военных, которые в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне страны ЭКОВАС стали обсуждать возможность военной интервенции в Нигер.

Нигерские мятежники в ответ объявили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории силам обороны из Мали и Буркина-Фасо. Перед объявлением такого решения новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел союзных стран.

Посол Франции отказался сотрудничать с мятежниками, в связи с чем его лишили дипломатического иммунитета. Саму дипмиссию заблокировали.