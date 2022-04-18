Совбез ООН обсудит ситуацию на Украине 19 апреля

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине пройдёт во вторник, 19 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации. По её данным, с 24 февраля на Украине погибли 1982 мирных жителя, 2651 был ранен. При этом в Организации Объединённых Наций считают, что фактические цифры гораздо выше.

Заседание запланировано на вторник, — сообщил источник.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала спецоперации России на Украине страну покинули 4,8 млн человек. По информации ведомства, число беженцев продолжает увеличивается с каждым днём. По данным всемирной организации, больше всего украинцев приняли в Европе. Лидирующую позицию заняла Польша — 2,7 млн украинцев, следом идут Румыния — 726 тысяч беженцев, Венгрия — 447 тысяч, Молдова — 419 тысяч, Словакия — 329 тысяч. Россия приняла почти полмиллиона украинцев — 484 тысячи беженцев.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине проходит в соответствии с планом, продолжается и переговорный процесс. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о реакции Москвы на недавние заявления украинского лидера Владимира Зеленского относительно переговоров с Москвой.