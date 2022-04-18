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Политика

Песков: спецоперация России на Украине идёт по плану

12:52, 18 апреля 2022
Песков: спецоперация России на Украине идёт по плану Военнослужащие ВС РФ Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Специальная военная операция России на Украине проходит в соответствии с планом, продолжается и переговорный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о реакции Москвы на недавние заявления Владимира Зеленского относительно переговоров с РФ.

Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идёт по плану. Одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о том, что шансы достигнуть договорённостей о мире на переговорах с Россией уменьшаются. Он отметил, что украинское общество отказывается от продолжения диалога. 

Также накануне Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. С угрозой уничтожения ВСУ в городе выступил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные не хотят сдаваться, поэтому будут уничтожены. 

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