Совбез ООН не принял резолюцию РФ о биологической деятельности на Украине Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности на Украине

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Совбез ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Для принятия документ должен был набрать девять голосов из 15, однако за резолюцию проголосовали только Россия и Китай, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что против выступили США, Великобритания и Франция, остальные страны воздержались.

Россия вносила в Совбез ООН проект резолюции, в котором шла речь о формировании комиссии для расследования претензий к Вашингтону и Киеву, представленных Москвой, и касающихся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биолабораторий на Украине.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Военный заявил, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном.