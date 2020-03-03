https://static.news.ru/photo/1964230e-5d08-11ea-91cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запрещено появляться в офисах сотрудникам компании из Гонконга, Японии и Южной Кореи, чтобы не способствовать распространению коронавируса нового типа.

Сотрудникам из других стран можно приходить на работу, но руководство Twitter настоятельно рекомендует работать удалённо, а также начинает проводить дезинфекцию в помещениях компании, сообщает её блог.

Как писал NEWS.ru ранее, выборочное измерение температуры организуют на входах в Московский метрополитен. Это мера по контролю за распространением нового коронавируса. Кроме того, температуру ежедневно будут измерять в детских садах и школах.