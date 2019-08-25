https://static.news.ru/photo/a8395dde-c720-11e9-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Участники протестного марша во Франции вышли на улицы со 128 портретами президента Эмманюэля Макрона, «реквизированными» из мэрий по всей стране. Так активисты хотят привлечь внимание к тому, что предпринимаемые главой государства меры, недостаточны для решения проблем. Манифестация проходит в Байонне.

Климат, социальная справедливость, а где же Макрон? Мы не отступим перед шантажом и продолжим «снимать Макрона» со стен кабинетов мэрий в знак осуждения за отсутствие смелых и необходимых действий, — говорят демонстранты.

Les portraits emballés, ainsi que les portraits officiels d' @EmmanuelMacron sont brandis dans les rues de #Bayonne .



Alors qu' @EmmanuelMacron s'érige à l'international comme un leader du climat, sa politique réelle nous mène à la catastrophe.



#MarcheDesPortraits pic.twitter.com/8oilmSKhy8 — ANV-COP21 (@AnvCop21) 25 августа 2019 г.

Организаторами акции выступило движение Anv-COP21 («Анв-коп-21»). В течение года его активисты утаскивали портреты для марша из официальных зданий муниципалитетов по всей стране. Сами участники акции подчёркивают, что портреты они не воруют, а «реквизируют».

Город Байонна находится в нескольких километрах от Биаррица, где сейчас проходит саммит G7. Акции протеста продолжаются там уже второй день. В марше участвуют несколько сотен человек. Лица многих из них закрыты масками и шарфами. Шествие сопровождается шумом барабанов.

Ранее движение Femen провело в столице Франции акцию в поддержку лесов Амазонии, охваченных пожарами. Две полуобнажённые девушки позировали на фоне собора Парижской Богоматери с «плакатами» на своём торсе. Феминистки призывали осудить политику президента Бразилии Жаира Болсонару и сделать тему лесных пожаров одной из главных на G7.