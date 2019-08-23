https://static.news.ru/photo/e973c702-c686-11e9-a3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago images/PanoramiC/TASS

Движение Femen провело в столице Франции акцию в поддержку лесов Амазонии, охваченных пожарами. Две полуобнажённые девушки позировали на фоне Парижской богоматери с «плакатами» на своём торсе.

Когда сгорел Нотр-Дам, поднялась вся Франция. А сейчас, когда горят лёгкие человечества, должен восстать весь мир, — призывают они, напоминая о пожаре, случившемся в апреле с Нотр-Дамом.

Феминистки в своём коммюнике в Facebook призвали осудить политику президента Бразилии Жаира Болсонару и сделать тему лесных пожаров одной из главных на G7.

Femen призывает к реальной кампании по осуждению политики Жаира Болсонару в области окружающей среды. Femen призывает (президента Франции) Эммануэля Макрона сделать эту чрезвычайную климатическую ситуацию главной темой своего выступления на саммите в Биаррице, — отмечают они.

Активистки также призвали не ратифицировать соглашение между ЕС и Меркосур (общий рынок стран Южной Америки).

Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% большей пройденной огнем за 2018 год. К катастрофе пытаются привлечь внимание не только такие суперзвёзды, как Леонардо Ди Каприо и Криштиану Роналду, но и политики. Например, президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что ситуация уже стала международным кризисом и добавил: «Наш дом горит. Буквально».

Этот пост в микроблоге президент Бразилии Жаир Болсонару принял на свой счёт. Он обвинил президента Пятой республики в том, что тот «пытается извлечь личную политическую выгоду из внутреннего дела Бразилии и других стран Амазонии», съехидничал по поводу того, что «сенсационный тон» Макрона никак не поможет проблеме, и в довершение упрекнул француза в колониальном мышлении, поскольку тот решил внести вопрос горящих лесов Амазонки в повестку дня саммита «Большой семёрки», где южноамериканские страны не представлены, писал News.ru.