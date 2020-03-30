https://static.news.ru/photo/490f941a-734e-11ea-9b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмена вывозных рейсов из Таиланда привела к тому, что около 600 россиян не смогли вылететь из этой страны. Информацию подтвердили в управлении аэропортов королевства.

Сегодня первый рейс улетел, а наш был отменён, как нам объяснили, в связи с ограничением количества пассажиров, которое может принимать аэропорт Шереметьево, до 500 человек в день, — цитирует РИА Новости одного из пассажиров.

В справочной службе Управления аэропортов Таиланда подтвердили эту информацию и добавили, что пока ожидается решение по двум рейсам авиакомпании S7, которые должны были вылететь в этот день в Иркутск. На каждом из самолётов S7, выполняющих эти рейсы, по 164 пассажирских места. Кроме того, на ближайшие дни новых вывозных рейсов российских авиакомпаний из Бангкока не запланировано.

Как сообщал NEWS.ru, РФ, по данным источника, близкого к правительству, якобы вводит квоту на чартерные рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Полёты в Москву будут выполняться только в аэропорт Шереметьево и не более 500 человек в сутки.