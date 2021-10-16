Состояние Саакашвили назвали критическим

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявила, что он находится в критическом состоянии. Она отметила, что задержанному политику требуется госпитализация. Её слова приводит РИА Новости.

В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна, — сказала Ясько.

Она напомнила, что задержанный в Грузии экс-президент уже несколько недель не прекращает голодовку.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

Ранее в Тбилиси прошёл митинг в поддержку Саакашвили с требованием его освобождения. В акции приняли участие тысячи человек, среди которых представители оппозиционной партии «Единое национальное движение».