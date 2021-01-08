Состояние Илона Маска превысило $200 млрд

https://static.news.ru/photo/679af11c-52ec-11eb-a8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска превысило $200 млрд, говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

К 10 января Илон Маск разбогател ещё на $14,5 млрд, его общее состояние достигло $209 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на индекс Bloomberg.

Таким образом, Маск укрепил своё лидерство в списке самых богатых людей мира.

Как ранее сообщал NEWS.ru, 7 января Илон Маск стал самым богатым человеком мира: его состояние увеличилось до $195 млрд. Ближайший преследователь, основатель Amazon Джефф Бэзос имел состояние в $185 млрд. Рост капитала Маска связан с ростом стоимости акций Tesla.