СМИ назвали вероятные сроки закрытия Турции для туристов

Правительство Турции может рассмотреть вопрос о введении новых мер по борьбе с коронавирусом и закрыть границы для иностранных туристов, сообщает турецкое издание Daily Hürriyet.
Как
В связи с недавним резким ростом числа заразившихся власти обсуждают возможное введение новых мер, которые могут быть приняты в крупных провинциях страны, таких, как Стамбул и другие города региона Мраморного моря, — пишет газета.
Турецкие специалисты видят основные риски в том, что люди собираются группами в замкнутых помещениях. В связи с этим власти могут ограничить такие собрания. Более того, власти Турции будут также обсуждать введение комендантского часа, добавляет издание.
По данным газеты, речь также может идти о закрытии границ Турции для иностранных туристов. По прогнозам специалистов, эти крайние меры могут быть приняты уже в ноябре или декабре.
Как сообщал NEWS.ru, Всемирная туристская организация (UNWTO) ранее оценила потери для туристического сектора планеты. По данным организации, они достигли $730 млрд.
Между тем, в России вирусологи и другие профильные специалисты уже прогнозируют третью волну COVID-19. По их мнению, она ударит в большей степени по регионам страны, чем по столице.