СМИ назвали вероятные сроки закрытия Турции для туристов

https://static.news.ru/photo/120e3b36-18b4-11eb-9d99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Правительство Турции может рассмотреть вопрос о введении новых мер по борьбе с коронавирусом и закрыть границы для иностранных туристов, сообщает турецкое издание Daily Hürriyet.

Как сообщает издание, возможные меры, которые могут быть приняты в крупных городах страны, будут обсуждаться на заседании научного совета Министерства здравоохранения Турции 28 октября.

В связи с недавним резким ростом числа заразившихся власти обсуждают возможное введение новых мер, которые могут быть приняты в крупных провинциях страны, таких, как Стамбул и другие города региона Мраморного моря, — пишет газета.

Турецкие специалисты видят основные риски в том, что люди собираются группами в замкнутых помещениях. В связи с этим власти могут ограничить такие собрания. Более того, власти Турции будут также обсуждать введение комендантского часа, добавляет издание.

По данным газеты, речь также может идти о закрытии границ Турции для иностранных туристов. По прогнозам специалистов, эти крайние меры могут быть приняты уже в ноябре или декабре.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная туристская организация (UNWTO) ранее оценила потери для туристического сектора планеты. По данным организации, они достигли $730 млрд.

Между тем, в России вирусологи и другие профильные специалисты уже прогнозируют третью волну COVID-19. По их мнению, она ударит в большей степени по регионам страны, чем по столице.