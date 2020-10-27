Потери туристического сектора в мире оценены в $730 млрд

https://static.news.ru/photo/bfc81a76-1873-11eb-a56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная туристская организация (UNWTO) оценила потери для туристического сектора планеты. Они достигли $730 млрд.

В организации отметили, что число туристических поездок в мире сократилось за первые восемь месяцев этого года на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Так, в июле стало на 81% меньше поездок, чем в июле прошлого года, в августе — на 79%, сообщает ПРАЙМ.

Этот беспрецедентный спад имеет драматические социально-экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и компаний, — цитирует издание главу организации Зураба Пололикашвили.

Он добавил, что мир испытывает острую необходимость в безопасном, своевременном и скоординированном возобновлении туризма.

Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить выездной туризм из-за пандемии коронавируса.

Он добавил, что те, кто принял решение открыть границы, должны понести наказание. По мнению Жириновского, отдыхающие принесли «вторую волну» коронавируса. Лидер ЛДПР также призвал возобновлять поездки только в те страны, где эпидемия остановлена.