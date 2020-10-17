Жириновский хочет запретить выездной туризм

https://static.news.ru/photo/0fd224fa-1160-11eb-89e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запретить выезд за рубеж в туристических целях призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это связано с эпидемией коронавируса.

В связи со вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что те, кто принял решение открыть границы, должны понести наказание. По мнению Жириновского, отдыхающие принесли «вторую волну» коронавируса. Лидер ЛДПР также призвал возобновлять поездки только в те страны, где эпидемия остановлена.

Как писал NEWS.ru, если все депутаты Государственной думы не сделают прививки от коронавируса, то вся нижняя палата парламента может уйти на карантин. Такое мнение высказал Жириновский.

По его словам, на месте председателя Госдумы он вообще запретил бы допускать в зал заседаний тех, кто не прошёл иммунизацию. В зале, где 450 человек сидят рядом друг с другом, слишком высок риск заражения, считает глава либерал-демократов.