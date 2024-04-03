«Слишком опасно»: названы три причины закрытой двери в НАТО для Украины Политолог Макаркин: членство Украины в НАТО означает закрытие диалога с Россией

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Прием Украины в НАТО означает, что Альянсу нужно будет напрямую защищать страну, однако Запад не хочет втягиваться в военный конфликт, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, если Киев примут в НАТО, то диалог с Россией прекратится на долгое время. Политолог напомнил, что для вступления Украины в Альянс необходимо согласие всех членов, но не все страны к нему готовы.

В будущем в НАТО рассматривают разные варианты, но прием Украины в Альянс для России категорически неприемлем. Диалог с Россией может закрыться на долгое время. Также должен быть консенсус членов НАТО по приему новой страны. Есть целый ряд стран, которые не готовы принимать Украину, прежде всего Венгрия. У Украины, как и у Грузии, есть перспективы членства в НАТО, но когда речь идет о реализации, действуют ограничители. Реально эта задача на повестке дня не стоит. Слишком опасно, — сказал Макаркин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию блока о приеме Украины в Альянс. При этом на заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе он признал, что не знает, когда это случится. Генсек НАТО также подтвердил намерение Альянса взять координацию военных поставок Украине на себя вместо США.