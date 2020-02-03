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Самый известный наёмник ХХ века Майк Хоар по прозвищу Бешеный Майк умер в возрасте 100 лет. Он ушёл из жизни в больнице Дурбана в ЮАР.

Майк Хоар жил в соответствии со своей философией, согласно которой вы получаете от жизни больше, если постоянно подвергаетесь опасности, поэтому тем более удивительно, что он прожил более 100 лет, — приводит слова сына подполковника SkyNews.

За свою жизнь Хоар принял участие в нескольких спецоперациях. Настоящую славу ему принёс период конголезских войн. Именно в это время он получил прозвище Бешеный Майк. В 1981 году он был осужден на 10 лет за попытку организации государственного переворота на Сейшельских островах. Однако был освобождён досрочно.

Как ранее писал NEWS.ru наёмники из ЧВК Вагнера обезглавили и сожгли сирийца-дезертира. Кадры случившегося были опубликованы в Сети.