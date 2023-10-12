Сколько стоит путевка в Турцию, Египет, ОАЭ, Мальдивы в октябре 2023 года

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Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила о начале продажи путевок в Турцию на лето 2024 года. Сколько сейчас туда стоит съездить отдохнуть и какие цены туров в другие страны?

Сколько стоит путевка в Турцию на лето следующего года

По данным АТОР, туристы могут сэкономить до 50% стоимости тура за счет раннего бронирования.

«Динамика спроса неплохая: туристов привлекает возможность купить тур с хорошими скидками», — говорится на сайте Ассоциации туроператоров.

По данным АТОР, сейчас на лето 2024 года можно приобрести путевки в Турцию на двоих с вылетом из Москвы в четырехзвездочный отель на 7 дней за 135 000 рублей. В пятизвездочный отель тур на двоих будет стоить в районе 165 000 рублей.

«Какими будут цены турецких отелей на сезон-2024, туроператоры пока не берутся судить. В Space Travel со ссылкой на турецких партнеров говорят, что отельеры и сами сейчас пребывают в некоторой растерянности по этому вопросу», — пояснили в АТОР.

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Сколько стоят туры в Турцию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы в октябре 2023 года

В Турцию в октябре нынешнего года можно приобрести билеты на двоих на семь дней в четырехзвездочный отель по системе «все включено» с вылетом из Москвы от 117 000 рублей. Стоимость тура при аналогичных условиях в пятизвездочный отель будет стартовать от 131 000 рублей.

Стоимость путевки в Египет с вылетом из Москвы на семь дней в четырехзвездочный отель по системе «все включено» начинается от 138 000 рублей. В пятизвездочном отеле можно отдохнуть вдвоем минимум за 151 000 рублей.

Цены на Мальдивы существенно отличаются от отдыха в Турции и Египте. Семь ночей на двоих с вылетом из российской столицы с опцией «все включено» будет стоить от 366 000 рублей. В пятизвездочном отеле цены начинаются с отметки 481 000 рублей.

В ОАЭ с вылетом из Москвы россияне могут отдохнуть в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» за 217 000 рублей. Стоимость в пятизвездочном отеле стартует с 241 000 рублей.

Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press

Сколько сейчас стоят горнолыжные зарубежные курорты

По данным АТОР, россияне могут вдвоем заплатить за зарубежный горнолыжный курорт 115 000 рублей, если посетят армянский Цахкадзор.

Горнолыжный отдых в Италии обойдется минимум в 280 000 рублей, а в Южной Корее — в 740 000 рублей.

Поездка вдвоем в Узбекистан на склоны Чимганских гор будет стоить от 155 000 рублей без учета стоимости билетов на самолет.

«На склонах Чимганских гор работают четыре горнолыжных курорта: Чимган, Бельдерсай, Амирсой и Янгиабад. Все они расположены в пределах 80–120 км. от Ташкента, что делает возможным интересные комбинации активного отдыха и экскурсионного», — говорится на сайте Ассоциации туроператоров.

Стоимость отдыха на европейских горнолыжных курортах стартует от 280 000 рублей без учета стоимости виз.

«Спрос на европейский горнолыжный отдых есть. Запрашивают его взыскательные клиенты. Мы предлагаем туры в Италию с прилетом в Милан. Стыкуем через Стамбул и Дубай», — рассказали в Space Travel представителям АТОР.

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