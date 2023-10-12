В туриндустрии оценили риски для Израиля из-за атак ХАМАС Глава турфирмы Савицкая: туризму Израиля будет нанесен существенный урон

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Израильскому туризму будет нанесен существенный урон из-за ситуации на границе с Газой, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы Юлия Савицкая. По ее словам, курорты пользовались большой популярностью у туристов. За первое полугодие 2023 года Израиль посетили примерно 100 тысяч россиян.

Ситуация в Израиле нанесет существенный урон турсфере, потому что после пандемии уже были отлажены перелеты в Бен-Гурион. Израильские курорты пользовались большой популярностью у российских туристов. Поездка на две недели составляла приблизительно 250 тысяч рублей вместе с перелетом. При этом известно, что за первое полугодие 2023 года Израиль посетили примерно 100 тысяч россиян. Соответственно, речь идет о потере миллиардов, — рассказала Савицкая.

Ранее российская туристка Елизавета рассказала, что туристы, застрявшие в Израиле из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС, могут покинуть страну через Египет. По ее словам египетские пограничники свободно пропускают граждан России всего за 20 минут. При этом им необходимо оплатить обязательные сборы, чтобы пересечь границу.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство РФ готово оказать помощь всем россиянам, желающим покинуть Израиль и сектор Газа. Известно, что проживающие в секторе Газа граждане РФ уже обратились за помощью в консульство.