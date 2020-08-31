Сирийские средства ПВО отразили атаку к югу от Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны поразили несколько ракет над южными районами Дамаска.
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Израильской агрессии с воздуха подвергся южный пригород Дамаска. Наша ПВО отражает серии ракетных ударов, — информирует издание.
Как писал NEWS.ru, власти Сирии сообщили об отражении вражеской атаки средствами ПВО на юго-западе Дамаска. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Израиль, со своей стороны, заявил, что его ВВС удалось поразить военные цели сирийской армии на юге Сирии в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе.
Аналогичный инцидент произошёл 24 июля 2020 года. Тогда ответственность за налёт взял на себя Израиль. Пресс-служба армии еврейского государства подчеркнула, что нанесла удар по системе сбора разведданных и наблюдательным пунктам. Ведомство отметило, что этот акт стал ответом за взрывы на границе Израиля и Сирии.
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