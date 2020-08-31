Сирийские средства ПВО отразили атаку к югу от Дамаска

https://static.news.ru/photo/e03b3252-ebc8-11ea-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Сирийские средства противовоздушной обороны поразили несколько ракет над южными районами Дамаска.

По информации агентства SANA, нападение было совершено со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот. Отмечается, что сирийские зенитчики сбили несколько ракет над южными районами столицы Сирии.

Израильской агрессии с воздуха подвергся южный пригород Дамаска. Наша ПВО отражает серии ракетных ударов, — информирует издание.

Как писал NEWS.ru, власти Сирии сообщили об отражении вражеской атаки средствами ПВО на юго-западе Дамаска. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Израиль, со своей стороны, заявил, что его ВВС удалось поразить военные цели сирийской армии на юге Сирии в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе.

Аналогичный инцидент произошёл 24 июля 2020 года. Тогда ответственность за налёт взял на себя Израиль. Пресс-служба армии еврейского государства подчеркнула, что нанесла удар по системе сбора разведданных и наблюдательным пунктам. Ведомство отметило, что этот акт стал ответом за взрывы на границе Израиля и Сирии.