Сирийские племена осудили союз Армении с курдами из YPG

https://static.news.ru/photo/13098e76-11f4-11eb-89e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: aa.com.tr

В районе Каракепрю турецкой провинции Шанлыурфа представители нескольких племён Сирии устроили акцию протеста.

Как передаёт агентство Anadolu, сирийцы осудили участие курдов из организации YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне ВС Армении.

Представляющий лидеров племён Хасан Дугайм зачитал совместное заявление, в котором говорится, что курдские боевики, ранее участвовавшие в конфликте в Ливии, воюют против Азербайджана.

Азербайджан переживает сегодня нелёгкие дни, но мы уверены, что в итоге победит правый, — подчеркнул Дугайм.

Сириец в обращении также поблагодарил Анкару за помощь, оказываемую соседнему государству.

Турция открыла свои двери для всех нуждающихся, не ставя разницы по этническому, религиозному или языковому признаку. Сегодня мы собрались здесь в знак поддержки Азербайджана, а также сирийских племён, которые всё ещё страдают от беззакония в Сирии, — заявил Дугайм.

Представитель протестующих выразил убеждённость в том, что ситуация в САР нормализуется и сирийцы смогут вернуться на оставленные родные земли.

Как писал NEWS.ru, накануне, 18 октября, власти Азербайджана объявили, что готовы передать тела погибших армянских военнослужащих в одностороннем порядке при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.