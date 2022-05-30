Силуанов: Россия будет платить по госдолгу также, как Запад платит за газ

Антон Силуанов / Фото Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет проводить оплату государственного долга по аналогу схемы, по которой недружественные страны платят за российский газ в рублях. Он отметил, что подобный способ оплаты госдолга избавит от необходимости использования западной расчётной инфраструктуры. Глава ведомства пояснил, что новый механизм позволит руководству страны напрямую взаимодействовать с иностранными держателями российских бумаг, пишут «Ведомости».

Как происходит платёж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчёт. Механизм расчётов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону, — рассказал Силуанов.

Он уточнил, что новая схема предоставит инвесторам право пользования средствами без ограничений. В настоящее время Минфин дорабатывает механизм взаимодействия.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов ранее заявил, что Россия оплатит внешний долг в рублях и обратится в суд, если действия США приведут её к техническому дефолту. Эксперт отметил, что объявление дефолта станет признанием эффективности санкций и давления на страну. Он также признался, что технический дефолт никак не повлияет на российскую экономику.